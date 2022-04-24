Москва, , 12:11 — REGNUM Более 200 млн рублей будет направлено Республике Крым правительством России на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой паводками в 2021 году. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-службе правительства России.

Затопленные улицы Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выделенные деньги должны быть направлены на восстановление региональных и межмуниципальных дорог в Керчи и в Ялте, которые были повреждены в результате паводков 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне и в августе 2021 года Крым пережил большие наводнения. В наибольшей степени от стихии пострадали Керчь и Ялта.