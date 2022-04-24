Донецк, 24 апреля 2022, 12:10 — REGNUM За минувшие сутки, с 09:00 23 апреля до 09:00 24 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 8 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ.
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Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 12 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.