Новочеркасск, Ростовская область, , 12:08 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) заместителя начальника отдела МВД по противодействию коррупции уличили в вымогательстве и получении взятки. Уголовное дело связано с исполнением муниципального контракта по благоустройству сквера на хуторе Керчик-Савров.

Эмблема МВД

Предположительно, подполковник полиции в августе 2021 года выявил нарушения при выполнении подрядчиком контракта. Однако потребовал от директора компании 30 тыс. рублей, в обмен на которые пообещал не принимать мер правового характера, пишет телеграм-канал «Че по Ростову?».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под домашний арест.

ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением данной информации.