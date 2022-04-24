Севастополь, , 12:04 — REGNUM В ковидные стационары Севастополя за сутки попали десять пациентов, сообщили 24 апреля в департаменте здравоохранения города. Накануне, 23 апреля, сообщалось о 26 новых госпитализированных севастопольцам.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки были выписаны после COVID-19 22 пациента, в коронавирусных стационарах остаются 190 человек.

За сутки в регионе зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем накануне.

С начала пандемии в Севастополе официально подтверждено 83 235 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 461 человек. По данным федерального оперштаба, скончались 2 321 человек.