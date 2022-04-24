Токио, 24 апреля 2022, 12:02 — REGNUM Японские медики подтвердили смерть 10 человек, найденных в районе исчезновения круизного судна «KAZU 1», передает 24 апреля «Киодо».
Судно «KAZU 1» вышло из порта Уторо накануне и направилось в район поселка Сяри. Сигнал бедствия поступил около 07:15 мск.
На борту находились 24 пассажира, включая двоих детей, и 2 члена экипажа.
К предполагаемому месту нахождения судна были направлены 2 вертолета и патрульные суда.
Спустя сутки были найдены 10 человек. Они были без сознания. Подтвердить смерть человека в Японии могут только медики.
Поисково-спасательная операция продолжается.