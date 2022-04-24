Париж, , 12:01 — REGNUM Франция наложила арест на картину живописца Валентина Серова из частной коллекции Музея искусства авангарда. Об этом пишет газета Le Monde.

Валентин Серов. Автопортрет. 1880-е

Задержанный во Франции портрет Тимофея Морозова был написан Серовым в 1891 году. Первоначально полотно входило в коллекцию промышленников Морозовых. В настоящее время картина принадлежит частному Музею искусства авангарда, директором которого является бизнесмен Вячеслав Кантор.

Картина была задержана во Франции в рамках кампании по замораживанию активов российских предпринимателей. Кантор стал одним из бизнесменов, попавшим в санкционные списки Евросоюза после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее во Франции была задержана ещё одна картина российской экспозиции. Ей стал «Автопортрет в чёрном» советского живописца Петра Кончаловского. По данным Le Monde, эта картина принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену.