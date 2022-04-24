24 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:23 — REGNUM Сотни верующих приняли участие в праздничном пасхальном богослужении в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе в ночь 24 апреля. ИА REGNUM предлагает читателям окунуться в атмосферу светлого праздника вместе с фотокорреспондентом Александром Полегенько.

Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В этом году один из главных праздников для православных верующих отмечается 24 апреля. Во всех православных храмах проходят праздничные богослужения.

В Севастополе сотни верующих собрались у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе.

Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

В полночь начался традиционный Пасхальный крестный ход. После него в верхнем храме началось праздничное пасхальное богослужение. На службе присутствовал губернатор города Михаил Развожаев с супругой.

Крестный ход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе Александр Полегенько © ИА REGNUM