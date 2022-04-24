Александр Полегенько,
24 апреля 2022, 18:23 — REGNUM Сотни верующих приняли участие в праздничном пасхальном богослужении в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе в ночь 24 апреля. ИА REGNUM предлагает читателям окунуться в атмосферу светлого праздника вместе с фотокорреспондентом Александром Полегенько.
Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В этом году один из главных праздников для православных верующих отмечается 24 апреля. Во всех православных храмах проходят праздничные богослужения.
В Севастополе сотни верующих собрались у Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе.
Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В ожидании крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В полночь начался традиционный Пасхальный крестный ход. После него в верхнем храме началось праздничное пасхальное богослужение. На службе присутствовал губернатор города Михаил Развожаев с супругой.
Крестный ход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пасхальное богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе
Александр Полегенько © ИА REGNUM