Фокино, Брянская область, , 11:59 — REGNUM Крупный пожар ликвидирован в брянском городе Фокино утром 24 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

На месте пожара Пресс-служба ГУ МЧС Брянской области

Сообщение о пожаре на площади Ленина в Фокино поступило около 08:30.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение внутри отдельно стоящего административного здания с выходом на кровлю», — уточнили в ведомстве.

Локализовать возгорание удалось в 09:46, в 11:17 было ликвидировано открытое горение. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

По данным пресс-службе МЧС России, пожар произошёл на кровле ЦДК и охватил 1300 кв. м.