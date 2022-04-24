Ростов-на-Дону, 24 апреля 2022, 11:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону светлое Христово Воскресение отмечают без коронавирусных ограничений.
Пасхальное богослужение и крестный ход прошли в ночь на 24 апреля в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ростовчане в этом году смогли отпраздновать Пасху без многих ограничений, введённых ранее из-за пандемии COVID-19.
Провел богослужение митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский митрополит: «Храните единство духа, веры и любовь между собой»