Ростов-на-Дону, 24 апреля 2022, 11:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону светлое Христово Воскресение отмечают без коронавирусных ограничений.

Ростовский губернатор принял участие в пасхальном богослужении
Ростовский губернатор принял участие в пасхальном богослужении
Donland. ru
Ростовский губернатор принял участие в пасхальном богослужении
Donland. ru
Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
Donland. ru
В храме
Donland. ru
В храме
Donland. ru
Пасхальная служба
Donland. ru
Пасхальная служба в храме
Donland. ru
Участники крестного хода
Donland. ru

Пасхальное богослужение и крестный ход прошли в ночь на 24 апреля в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ростовчане в этом году смогли отпраздновать Пасху без многих ограничений, введённых ранее из-за пандемии COVID-19.

Ростовский губернатор принял участие в крестном ходе
Donland. ru
Ростовский губернатор принял участие в пасхальном богослужении
Donland. ru
Ростовский губернатор принял участие в пасхальном богослужении
Donland. ru
В храме
Donland. ru

Провел богослужение митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский митрополит: «Храните единство духа, веры и любовь между собой»