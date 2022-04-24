Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону светлое Христово Воскресение отмечают без коронавирусных ограничений.

Ростовский губернатор принял участие в пасхальном богослужении Donland. ru

Пасхальное богослужение и крестный ход прошли в ночь на 24 апреля в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ростовчане в этом году смогли отпраздновать Пасху без многих ограничений, введённых ранее из-за пандемии COVID-19.

Провел богослужение митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский митрополит: «Храните единство духа, веры и любовь между собой»