Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону светлое Христово Воскресение отмечают без коронавирусных ограничений.

Donland. ru Ростовский губернатор принял участие в пасхальном богослужении

Пасхальное богослужение и крестный ход прошли в ночь на 24 апреля в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. На богослужении присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ростовчане в этом году смогли отпраздновать Пасху без многих ограничений, введённых ранее из-за пандемии COVID-19. В частности, без соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Провел богослужение митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.