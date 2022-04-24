Чита, 24 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 24 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 700 008 человек (+2090 за неделю), из них завершили вакцинацию — 648 305 (+1992 за неделю).

Mos.ru Вакцинация

Повторно вакцинировались 205 226 забайкальцев (+2071 неделю).

Также первый компонент вакцины получили 1023 ребенка (88 за неделю), из них завершили вакцинацию — 836 (+76 за неделю).

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