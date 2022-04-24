Донецк, , 11:55 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:15 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка снаряды калибра 122 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 122 мм