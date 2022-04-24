Донецк, 24 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка снаряды калибра 122 мм. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую.