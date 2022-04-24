Иркутск, 24 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Еще пять маршрутов закрыли в Прибайкальском нацпарке из-за высокого класса пожароопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ограничения установлены на посещение направлений «Большая Речка — Черемшанка», «263 квартал — поселок Щеглова», «Листвянка — Падь Чёрная», «Падь Крестовая», «Листвянка — Большое Голоустное».

Как сообщало ИА REGNUM, мощные природные пожары на берегах Байкала стали причиной закрытия нескольких туристических маршрутов в середине апреля 2022 года. Помимо Кругобайкальской железной дороги, закрыли еще четыре направления, все они находятся в Ольхонском туристическом кластере: «д. Бугульдейка – Б. Марта – д. Петрова»; «Тажераны»; «п. Тырган – урочище Саган-Заба»; «Черноруд – Сарма – д. Курма».

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