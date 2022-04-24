Москва, 24 апреля 2022, 11:45 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины пропускного пункта в Курской области 23 апреля поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 апреля губернатор Курской области Роман Стартовой сообщил об обстреле пропускного пункта в Глушковском районе Курской области. В результате загорелось помещение Россельхознадзора, раненых и погибших нет.
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