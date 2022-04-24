Тверь, 24 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. С праздником светлого Христова воскресения поздравил верующих губернатор Тверской области Игорь Руденя 24 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя

«Воскресение Христово символизирует спасение и обновление мира, торжество жизни. Праздник обращает нас к непреходящим духовным ценностям, на основе которых формировалась национальная идентичность нашего народа, росла и крепла Россия», — обратился к верующим глава Тверской области.

Он отметил, что на протяжении веков духовные ценности помогали народу России, и сегодня вера остаётся духовным стержнем для российского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля православные христиане отмечают праздник Пасхи — светлого Христова воскресения.