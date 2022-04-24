Москва, 24 апреля 2022, 11:38 — REGNUM С начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 264 ЗРК. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 264 ЗРК, 551 БПЛА, 2496 танков и других боевых бронемашин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 2343 единицы военной автомобильной техники, 1093 орудия полевой артиллерии», — отмечается в сообщении.
Читайте ранее в этом сюжете: Российскими средствами ПРО уничтожены 10 украинских БПЛА