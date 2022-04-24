Ростов-на-Дону, 24 апреля 2022, 11:35 — REGNUM Спикер Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»), поздравляя земляков со светлым Христовым Воскресением, отметил, что праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью.

Станислав Жуковский. Пасха
Станислав Жуковский. Пасха

«Праздник Пасхи – символ победы жизни над смертью, любви над ненавистью, света над тьмой. Символ нашей веры. Веры в себя, в нас, в Россию, в наше будущее. Поздравляю с праздником Воскресения Христова! Дай вам Бог здоровья, вдохновения и счастья!» — написал Ищенко в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя земляков с Христовым Воскресением, обратил внимание на то, что праздник Светлой Пасхи обращает православных верующих к исконным духовным ценностям, которые играют особую роль в истории всей России.

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