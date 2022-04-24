Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»), поздравляя земляков со светлым Христовым Воскресением, отметил, что праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью.

Станислав Жуковский. Пасха

«Праздник Пасхи – символ победы жизни над смертью, любви над ненавистью, света над тьмой. Символ нашей веры. Веры в себя, в нас, в Россию, в наше будущее. Поздравляю с праздником Воскресения Христова! Дай вам Бог здоровья, вдохновения и счастья!» — написал Ищенко в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя земляков с Христовым Воскресением, обратил внимание на то, что праздник Светлой Пасхи обращает православных верующих к исконным духовным ценностям, которые играют особую роль в истории всей России.