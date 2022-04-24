Москва, 24 апреля 2022, 11:35 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПРО) в районах населенных пунктов Барвинок, Красногоровка, Васильевка, Новый Первомайск, Кременная, Федоровка, Полтавка, Томарино, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Также ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в ночное время выполнено 423 огневые задачи.
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