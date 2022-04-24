Москва, 24 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПРО) в районах населенных пунктов Барвинок, Красногоровка, Васильевка, Новый Первомайск, Кременная, Федоровка, Полтавка, Томарино, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: «Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Также ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в ночное время выполнено 423 огневые задачи.