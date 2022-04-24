Москва, 24 апреля 2022, 11:33 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в ночное время выполнено 423 огневые задачи. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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«В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха», — отмечается в сообщении.
Также оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины.
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