Токио, 24 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Правительство Японии планирует, что к 2030 году на местных производителей будет приходиться 20% глобального рынка аккумуляторных батарее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Wnyc.org Аккумулятор для электромобилей Toyota

Для выполнения этой цели японским компаниям понадобится нарастить мощности по производству аккумуляторов почти в 10 раз. В министерстве промышленности Японии рассчитывают достичь этой цели за счёт усиления поддержки производителей.

Доля японских компаний на мировом рынке аккумуляторов быстро снижалась в последние годы. Главными конкурентами стали китайские и южнокорейские компании.

В 2015 году на долю японских производителей приходилось 40% мирового рынка литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. К 2020 году этот показатель упал до 21%.