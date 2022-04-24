Краснодар, 24 апреля 2022, 11:31 — REGNUM В 50 храмах Краснодара прошли пасхальные богослужения в ночь на 24 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Краснодаре пасхальные службы прошли с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Для обеспечения безопасности прихожан в крупных храмах помимо ночных литургий прошли ещё и утренние.
От Свято-Екатерининского кафедрального собора состоялся Пасхальный крестный ход, который возглавил митрополит Григорий.
К началу пасхальной службы в Свято-Екатерининский кафедральный собор из Иерусалима прибыл Благодатный огонь.