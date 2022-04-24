Краснодар, , 11:31 — REGNUM В 50 храмах Краснодара прошли пасхальные богослужения в ночь на 24 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пасха eldamira

«Поздравляю всех с праздником Воскресения Христова. Пусть этот светлый день принесёт в каждый дом радость и любовь. Будьте здоровы и счастливы. Христос воскресе!», — поздравил жителей кубанской столицы мэр Андрей Алексеенко.

В Краснодаре пасхальные службы прошли с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Для обеспечения безопасности прихожан в крупных храмах помимо ночных литургий прошли ещё и утренние.

От Свято-Екатерининского кафедрального собора состоялся Пасхальный крестный ход, который возглавил митрополит Григорий.

К началу пасхальной службы в Свято-Екатерининский кафедральный собор из Иерусалима прибыл Благодатный огонь.