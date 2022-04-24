Москва, , 11:30 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Истребитель ВКС России Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поражены 9 военных объектов Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: ВКС РФ поразили девять военных объектов Украины