Москва, 24 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Истребитель ВКС России

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«Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поражены 9 военных объектов Украины.