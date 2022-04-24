Томск, 24 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Томской области по данным на 1 апреля просроченная задолженность по зарплате составила 1,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Peggy Marco Зарплата

Таким образом, размер задолженности за месяц снизился на 2,5 млн рублей или 62,6%.

Долги перед работниками из-за отсутствия собственных средств имели две организации в Томске и Северске.

«Свыше 98% задолженности, приходилось на предприятие, предоставляющее услуги в области строительства, где сумма задолженности на одного работника составила 31,5 тыс. рублей», — добавили в службе статистики.