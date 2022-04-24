Оренбург, 24 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Башкирии задержан гражданин, обманувший жителя Оренбуржья на 24 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Преступление было совершено в сентябре Гражданин увидел в интернете объявление о продаже мойки, связался с продавцом, находившимся в Уфе, и оплатил заказ. После этого начались проблемы с отправкой и затем продавец вообще пропал.

Затем полиция выяснила, что карта, на которую были переведены деньги, принадлежит некой девушке. В итоге подозреваемого поймали. Им оказался 35-летний житель Уфы, ранее уже судимый за перевозку спиртосодержащей немаркированной жидкости. Он признал вину и уже возместил потерпевшему ущерб.