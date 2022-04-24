Москва, , 11:26 — REGNUM Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поражены девять военных объектов Украины. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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«В том числе один пункт управления бригады ВСУ, 4 опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Новая Дмитровка, Барвенково, Ивановка Харьковской области», — отмечается в сообщении.

Также высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха по производству взрывчатых веществ для ВСУ.

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