Москва, , 11:23 — REGNUM Вооруженные Силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для ВСУ. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Всего с начала проведения военной спецоперации уничтожены: 110 вертолетов, 141 самолет, 264 ЗРК, 551 беспилотный летательный аппарат, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, 2343 единицы военной автомобильной спецтехники.