Белгород, 18 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Региональную единовременную выплату завершили перечислять мобилизованным жителям Белгородской области. Об этом 18 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

Выплаты в размере 100 тысяч рублей перечислены военнослужащим или их семьям по заявлению бойцов. Глава региона призвал сообщать властям, если у кого-то остались вопросы по выплатам.

С 18 октября начинается перечисление средств семьям мобилизованных на оплату детских садов или школьных обедов. Около 800 семей получат по девять тысяч рублей за октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года.

«Принял решение выплатить денежными средствами. Мне кажется, это наиболее удобно каждой семье», — считает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на выплаты мобилизованным белгородцам из областного бюджета выделили 350 млн. рублей.