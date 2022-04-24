Курган, 24 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил всех православных с праздником Светлого Христова Воскресения. Его слова публикует оперативный штаб региона.

Пресс-служба Курганской епархии С Пасхой!

«Светлая Пасха – торжество веры и человеколюбия, мира и созидания, способствует духовному сближению людей, объединению, осознанию вечных нравственных ценностей. Пасхальные традиции укрепляют семейные взаимоотношения, налаживают и преумножают связь поколений», = заявил курганский губернатор.

Вадим Шумков пожелал счастья каждой семье и отметил, что сегодня, как никогда, нашему обществу нужно единение, понимание, любовь.

«Благодарен всем, кто в период испытаний находит в себе силы для добрых дел и помощи. Счастлив быть земляком каждого, кто, несмотря на свои проблемы и заботы, остается человеком, проявляет милосердие и не забывает о ближнем, принося в пункты сбора гуманитарную помощь для тех, кто переживает сейчас тяготы, которые никто не заслуживает пережить», — поблагодарил Вадим Шумков курганцев за доброту и милосердие.

Напомним, православные всего мира отмечают 24 апреля 2022 года Пасху.