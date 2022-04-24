Белгород, 24 апреля 2022, 11:19 — REGNUM Частицу Благодатного огня доставили в Белгородскую область в преддверии Святой Пасхи, сообщил 24 апреля в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнили, что зажженные лампадки с Благодатным огнём получили главы всех белгородских муниципалитетов, чтобы доставить в свои районы и округа.
Благодатный огонь является важной часть праздника Пасхи — он является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Ранее частицу благодатного огня доставили в Москву из Иерусалима.