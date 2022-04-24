Белгород, 24 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Частицу Благодатного огня доставили в Белгородскую область в преддверии Святой Пасхи, сообщил 24 апреля в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие с Благодатным огнем

«В регион его доставили две замечательные женщины, находящиеся в самой гуще событий, — глава села Середа Галина Руденко и глава села Журавлёвка Анжелика Самойлова», — рассказал Гладков.

Он уточнили, что зажженные лампадки с Благодатным огнём получили главы всех белгородских муниципалитетов, чтобы доставить в свои районы и округа.

Благодатный огонь является важной часть праздника Пасхи — он является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Ранее частицу благодатного огня доставили в Москву из Иерусалима.