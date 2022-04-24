Донецк, 24 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️11:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.