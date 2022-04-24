Улан-Удэ, 24 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в ковидные госпитали Бурятии госпитализировали девять пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, по ситуации на 24 апреля, в стационарном режиме лечатся 211 больных с COVID-19. Состояние 147 человек осложнено внебольничной пневмонией.

«В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5», — добавили в штабе.

Занятость коечного фонда составила 73,3% — из 288 коек занято 211. Амбулаторное лечение проходят ещё 349 носителей коронавируса.