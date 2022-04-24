Барнаул, 24 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 24 апреля 2022 года за сутки выявлено 128 новых носителя (на два меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 5393 до 3667 (на 1726 меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 756 (+6 за сутки) и 215 767 (+108 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных повысилось до 106 (+10 за сутки). Из них 38 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 176 человек, четверо из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 409 жителей края (+23 за сутки).

Кроме этого, 29 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (0 за сутки).

Заболеваемость среди детей выросла: всего на Алтае выявлен уже 40 543 зараженных коронавирусом (+37 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 265 846 человек, выздоровел 254 261 человек (+156 за сутки).

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