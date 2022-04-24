Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, обращаясь к православным верующим, пожелал хранить радость Христова Воскресения в своём сердце, в своих семьях.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В ночь на 24 апреля, в праздник светлого Христова Воскресения, митрополит Меркурий совершил пасхальные богослужения — праздничный крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

«Господь Воскрес для каждого из нас и дарует нам надежду на общее воскресение. А это значит, что его победа над смертью – это наша общая с вами победа. Берегите эту радость в своём сердце, храните её в своих семьях, пусть она наполнит всю вашу жизнь. Он победил, и мы победим! Он преодолел, и мы преодолеем! Он превозмог, и мы превозможем вместе с Ним! Берегите друг друга! Цените то, что имеете. Будьте рядом с теми, кто нуждается в вас и вашей помощи», — пожелал глава Донской митрополии.

«Мы – великая страна. И на своём историческом пути проходили разные испытания. Поверьте, пройдём и эти. Мы великий, трудолюбивый, справедливый и добрый народ. И останемся верными этим замечательным качествам. Храните единство духа, храните единство веры и храните любовь между собой. А воскресший Господь будет хранить всех нас», — сказал митрополит.