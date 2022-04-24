Донецк, 24 апреля 2022, 11:04 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Более 2,2 тыс. фактов ведения огня со стороны ВСУ зафиксировали в ДНР за 67 дней эскалации.
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