Калуга, 24 апреля 2022, 11:21 — REGNUM В реестре воинских захоронений Калужской области в настоящее время содержится информация о 627 братских и индивидуальных могилах. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» производится их ремонт и восстановление. Ответственность за работу по учёту, содержанию и благоустройству воинских захоронений действующим законодательством возложена на органы местного самоуправления. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство культуры региона.

Вечный огонь на мемориальном комплексе
Вечный огонь на мемориальном комплексе
пресс-служба правительства Калужской области

По данным ведомства, начиная с 2019 года в области проведено благоустройство 271 воинского захоронения, нанесено 8 тыс. 339 имен погибших воинов, установлено 229 мемориальных знаков. В 2022 году планируется ремонт 31 воинского захоронения, в 2023 году – 43, в 2024 году – 56 воинских захоронений. До конца 2024 года на каждом воинском захоронении будет обеспечена установка мемориального знака и нанесены имена всех воинов, указанных в списках захороненных. На территории региона расположены 43 крупных военных мемориала. За последние пять лет все объекты, нуждающиеся в ремонте, приведены в надлежащее состояние и благоустроены. На местах братских захоронений останков воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, установлены 33 мемориала «Вечный огонь», 15 из которых обеспечивают бесперебойное горение огня.

В 2021 году заключено соглашение с правительством Москвы с целью проведения работ по ремонту на территории Калужской области монументов, посвященных дивизиям Московского народного ополчения. В его рамках будут проведены восстановительные работы на мемориальном комплексе «Зайцева гора» Барятинского района и на мемориалах в Жуковском районе.

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