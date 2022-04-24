Калуга, , 11:21 — REGNUM В реестре воинских захоронений Калужской области в настоящее время содержится информация о 627 братских и индивидуальных могилах. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» производится их ремонт и восстановление. Ответственность за работу по учёту, содержанию и благоустройству воинских захоронений действующим законодательством возложена на органы местного самоуправления. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство культуры региона.

Вечный огонь на мемориальном комплексе пресс-служба правительства Калужской области

По данным ведомства, начиная с 2019 года в области проведено благоустройство 271 воинского захоронения, нанесено 8 тыс. 339 имен погибших воинов, установлено 229 мемориальных знаков. В 2022 году планируется ремонт 31 воинского захоронения, в 2023 году – 43, в 2024 году – 56 воинских захоронений. До конца 2024 года на каждом воинском захоронении будет обеспечена установка мемориального знака и нанесены имена всех воинов, указанных в списках захороненных. На территории региона расположены 43 крупных военных мемориала. За последние пять лет все объекты, нуждающиеся в ремонте, приведены в надлежащее состояние и благоустроены. На местах братских захоронений останков воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, установлены 33 мемориала «Вечный огонь», 15 из которых обеспечивают бесперебойное горение огня.

В 2021 году заключено соглашение с правительством Москвы с целью проведения работ по ремонту на территории Калужской области монументов, посвященных дивизиям Московского народного ополчения. В его рамках будут проведены восстановительные работы на мемориальном комплексе «Зайцева гора» Барятинского района и на мемориалах в Жуковском районе.

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