Кабул, , 11:02 — REGNUM Только за последнюю неделю жертвами терактов в Афганистане стали не менее 50 детей. 24 апреля об этом сообщил региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джордж Ларьеа-Аджей в социальной сети Twitter.

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Ларьеа-Аджей заявил, что 23 апреля взрыв в мечети в городе Кундуз на севере Афганистана унёс жизни четырёх детей. Он добавил, что за прошедшую неделю в результате серии терактов в Афганистане погибли не менее 50 детей.

«ЮНИСЕФ выражает искренние соболезнования всем семьям, чья жизнь была разрушена в результате этой череды нападений. Насилие в отношении детей во всех его формах должно прекратиться», — призвал региональный директор Детского фонда ООН.

В апреле 2022 года теракты произошли в Кабуле, Мазари-Шарифе, Кундузе и других городах Афганистана. В МИД России осудили теракты вблизи образовательных учреждений шиитского района Кабула и призвали власти Афганистана усилить работу по борьбе с террористической угрозой.

Летом 2021 года правительство США вывело свои вооружённые силы из Афганистана. Вскоре после этого власть в стране захватило движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).