Донецк, 24 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ в боях с военными ДНР потеряли 53 человека и технику. Об этом 24 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

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«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 53 украинских националиста, 2 огневые позиции 120-мм минометов, 2 бронетранспортера, одну БМП и одно грузовое тс. Захвачены одна БМП, две 122-мм гаубицы д-30 и 2 грузовых тс, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ 41 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 277 единиц боеприпасов.