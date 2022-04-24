Барнаул, , 10:52 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, из Алтайского края отправлен очередной гуманитарный груз для жителей Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ящик с гуманитарным грузом facebook.com/MFA.Armenia

В гуманитарную помощь вошли продукты питания, в основном это алтайские крупы и макаронные изделия, молоко и консервы. Также неравнодушными жителями и предпринимателями края были собраны хозяйственные принадлежности и другие предметы первой необходимости.

Более 20 предприятий, расположенных в разных районах Алтайского края, передали так необходимые продукты для помощи нуждающимся на Донбассе. Грузы для отправки формируются ГУ МЧС России по Алтайскому краю и Управлением ГОЧс и ПБ в Алтайском крае под контролем правительства Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайском крае сбор гуманитарных грузов в помощь Донбассу ведется по нескольким направлениям — от предприятий, общественных организаций, граждан.

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