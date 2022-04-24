Москва, , 10:47 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), председателем остался ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сроки работы прежнего состава ВАК истекают в мае. ВАК формируется из числа докторов наук, ведущих специалистов в области науки, образования, техники, культуры. ВАК отвечает за присуждение ученых званий и степеней.

В новую комиссию вошли 149 человек. Ее состав обновился на 58%.

Пост председателя комиссии сохранил ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов.