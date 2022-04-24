24 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Центром встречи светлого праздника Воскресения Христова в Петербурге в ночь на 24 апреля традиционно стал Казанский кафедральный собор на Невском проспекте. Сюда пришли тысячи верующих, петербуржцев и гостей города, а также руководители органов власти Северной столицы.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как отметили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии РПЦ, пасхальные богослужения — полунощницу, заутреню и Божественную литургию — совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении представителей епархиального управления, клириков собора и других священнослужителей

Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Верующие в Казанском кафедральном соборе в Пасхальную ночь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Участниками пасхальной службы в Казанском соборе стали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, депутаты Госдумы Вячеслав Макаров и Михаил Романов.

Александр Беглов и Вячеслав Макаров Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Верующие в Казанском кафедральном соборе в Пасхальную ночь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Верующие в Казанском кафедральном соборе в Пасхальную ночь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Верующие в Казанском кафедральном соборе в Пасхальную ночь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Верующие в Казанском кафедральном соборе в Пасхальную ночь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Верующие в Казанском кафедральном соборе в Пасхальную ночь Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Митрополит Варсонофий после чтения Евангелия на разных языках огласил пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви, а затем обратился к верующим с пасхальной проповедью.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Пасхальная ночь в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Пасхальная ночь в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Александр Беглов во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

В ходе праздничного торжества вокруг собора был совершен крестный ход. С наступлением Пасхи верующим раздали благодатный огонь, доставленный в Петербург из Иерусалима через Москву.

Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй (c) ИА REGNUM