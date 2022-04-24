Донецк, , 10:40 — REGNUM Более 2,2 тыс. фактов ведения огня со стороны ВСУ зафиксировали в ДНР за 67 дней эскалации. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 67 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2 тыс. 208 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 1 тыс. 993», — отмечается в сообщении.

Всего ВСУ выпустили по ДНР 22 тыс. 766 боеприпасов различного калибра. В результате погиб 81 мирный житель, еще 354 — получили ранения различной степени тяжести.

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