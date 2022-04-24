Омск, , 10:38 — REGNUM В Омскую область прибыли 108 беженцев из республик Донбасса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, большинство из них проживают у своих родственников.

Беженцы с Украины прибыли в Омск ГУ МЧС по Омской области

Со всеми прибывшими в настоящее время ведётся консультативная работа, им помогают в оформлении документов, получении гражданства, выделении выплат. Прежде всего, беженцам приходится восстанавливать документы.

«Также беженцам содействуют в оформлении единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. Тем, кто решает остаться в Омском регионе, оформляют гражданство по программе переселения соотечественников», — отметили в правительстве.

По программе прибывшие могут получить гражданство в максимально короткие сроки — до полугода.