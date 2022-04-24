Санкт-Петербург, 9 января, 2005, 16:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 2 наиболее существенных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 2 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, около 00:00 мск 8 января у дома 117 по улице Савушкина автомобиль Мерседес сбил вне зоны пешеходного перехода женщину на вид 45 лет. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Около 22:00 мск на 121 км КАД неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, неизвестного мужчину, на вид около 50 лет. Пешеход погиб. Личность водителя устанавливается.

Нарядами ДПС за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 25 водителей, а по подозрению в совершении преступлений задержано 54 человека.

За сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области угнано 12 автомобилей, задержано 12 транспортных средств из ранее находящихся в розыске.