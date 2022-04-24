Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё более 10,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 24 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области и ряде приграничных регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины. На Дону рядом с пунктами пропуска развёрнуты мобильные городки жизнеобеспечения, где встречают вынужденных переселенцев.