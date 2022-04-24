Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией компании Axiom Space покинет Международную космическую станцию 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

SpaceX Crew Dragon NASA Kennedy

Первоначально планировалось, что корабль покинет орбитальную станцию 20 апреля. Возвращение туристов с МКС несколько раз задерживали из-за неблагоприятных погодных условий в расчётном районе посадки в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Новой датой расстыковки назначено 24 апреля в 20:55 по времени восточного побережья США (25 апреля 03:55 мск). В этом случае корабль вернётся на Землю 25 апреля около 20:00 мск.

Миссия компании Axiom Space стала первым полностью коммерчески рейсом корабля Crew Dragon компании SpaceX. В состав экипажа туристической миссии вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия и бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пати. Они прибыли на орбитальную станцию 9 апреля.

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